EUA anunciam isenção de taxas a montadoras de veículos do México e Canadá por um mês e mercado reage JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 22h18 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h13 )

A Casa Branca anunciou, nesta quarta (5), que as montadoras de veículos do México e do Canadá serão isentas de tarifas durante um mês. A notícia repercutiu no mercado financeiro. O dólar caiu 2,71%, cotado a R$ 5,75. Já o Ibovespa subiu 0,2%, aos 123 mil pontos.

