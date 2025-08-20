EUA aumentam tarifas de importação em produtos de aço e alumínio
Brasil é diretamente afetado por novas taxas de importação americanas
O governo dos Estados Unidos anunciou o aumento das tarifas de importação sobre 400 produtos derivados do aço e do alumínio, impactando diretamente parceiros comerciais, incluindo o Brasil. A nova alíquota de 50% abrange itens como turbinas eólicas, autopeças, guindastes, móveis, utensílios de cozinha e motocicletas.
Além disso, a Casa Branca introduziu mudanças na concessão de vistos para estrangeiros. Ofensas contra o país agora são consideradas durante a análise dos pedidos. A atualização das diretrizes reforça a avaliação das redes sociais dos solicitantes para restringir benefícios a indivíduos que promovem ideologias antiamericanas.
Por fim, uma nova legislação aprovada pelo Congresso americano permite que adolescentes em Washington sejam julgados como adultos em casos de crimes graves como homicídio e roubo à mão armada.
