EUA aumentam tarifas de importação em produtos de aço e alumínio Brasil é diretamente afetado por novas taxas de importação americanas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 22h41 (Atualizado em 19/08/2025 - 22h44 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo dos EUA aumenta tarifas de importação sobre 400 produtos de aço e alumínio.

Nova alíquota de 50% afeta itens como turbinas eólicas, autopeças e motocicletas.

Alterações nas concessões de vistos considerarão ofensas contra os EUA e redes sociais dos solicitantes.

Leis recentes permitem que adolescentes sejam julgados como adultos em crimes graves em Washington.

O governo dos Estados Unidos anunciou o aumento das tarifas de importação sobre 400 produtos derivados do aço e do alumínio, impactando diretamente parceiros comerciais, incluindo o Brasil. A nova alíquota de 50% abrange itens como turbinas eólicas, autopeças, guindastes, móveis, utensílios de cozinha e motocicletas.

Além disso, a Casa Branca introduziu mudanças na concessão de vistos para estrangeiros. Ofensas contra o país agora são consideradas durante a análise dos pedidos. A atualização das diretrizes reforça a avaliação das redes sociais dos solicitantes para restringir benefícios a indivíduos que promovem ideologias antiamericanas.

Por fim, uma nova legislação aprovada pelo Congresso americano permite que adolescentes em Washington sejam julgados como adultos em casos de crimes graves como homicídio e roubo à mão armada.

Quais produtos estão sujeitos ao aumento das tarifas de importação nos Estados Unidos?

O aumento das tarifas de importação nos Estados Unidos abrange 400 produtos derivados do aço e do alumínio, incluindo itens como turbinas eólicas, autopeças, guindastes, móveis, utensílios de cozinha e motocicletas.

Como o Brasil é afetado pelo aumento das tarifas de importação dos EUA?

O Brasil é um dos parceiros comerciais diretamente impactados pelo aumento das tarifas de importação dos Estados Unidos sobre produtos de aço e alumínio.

Que mudanças foram feitas pela Casa Branca em relação à concessão de vistos para estrangeiros?

A Casa Branca introduziu mudanças que consideram ofensas contra o país durante a análise dos pedidos de visto. Além disso, as redes sociais dos solicitantes serão avaliadas para restringir benefícios a indivíduos que promovem ideologias antiamericanas.

Qual nova legislação foi aprovada pelo Congresso americano?

Uma nova legislação aprovada permite que adolescentes em Washington sejam julgados como adultos em casos de crimes graves, incluindo homicídio e roubo à mão armada.

