EUA criticam restrições à liberdade no Brasil em relatório Documento menciona decisões judiciais e aumento de incidentes antissemitas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 23h32 (Atualizado em 12/08/2025 - 23h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Os EUA publicaram um relatório preocupante sobre os direitos humanos no Brasil.

O documento critica decisões judiciais que restringem a liberdade de expressão e acesso à internet.

Mais de cem perfis da rede social X foram suspensos, afetando apoiadores de Jair Bolsonaro.

O relatório também menciona o aumento de incidentes antissemitas ligado ao discurso do presidente Lula.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O governo dos Estados Unidos divulgou um relatório que aponta preocupações com a situação dos direitos humanos no Brasil. O documento, elaborado pelo Departamento de Estado americano, critica decisões judiciais que afetam apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com o relatório, medidas judiciais foram consideradas desproporcionais ao restringir a liberdade de expressão e o acesso à internet. Mais de 100 perfis da rede social X teriam sido suspensos por ordem do ministro Alexandre de Moraes, impactando defensores de Bolsonaro.

Além disso, o documento relaciona um aumento de incidentes antissemitas ao discurso do presidente Lula sobre a resposta militar de Israel em Gaza. Este relatório anual serve como referência para tribunais ao redor do mundo e avalia práticas de direitos humanos em países membros das Nações Unidas.

Qual é o foco do relatório divulgado pelo governo dos Estados Unidos sobre o Brasil?

O relatório aponta preocupações com a situação dos direitos humanos no Brasil, criticando decisões judiciais que afetam apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

‌



Que medidas judiciais foram mencionadas no relatório?

O documento destaca que medidas judiciais foram consideradas desproporcionais ao restringir a liberdade de expressão e o acesso à internet, mencionando a suspensão de mais de 100 perfis da rede social X por ordem do ministro Alexandre de Moraes.

O que o relatório diz sobre o discurso do presidente Lula?

O relatório relaciona um aumento de incidentes antissemitas ao discurso do presidente Lula sobre a resposta militar de Israel em Gaza.

‌



Qual a importância do relatório anual mencionado?

Este relatório anual serve como referência para tribunais ao redor do mundo e avalia práticas de direitos humanos em países membros das Nações Unidas.

Veja também

‌



Presidente Lula volta a reunir ministros para discutir tarifaço americano

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 12/08/2025 Quatro pessoas são presas em operação contra roubo de veículos na zona norte do Rio Perfis do influenciador Hytalo Santos são bloqueados por determinação da Justiça da Paraíba 'TV boxes': Anatel afirma que criminosos estão roubando dados de usuários por aparelhos clandestinos Exclusivo: Empresário acusa advogada e escrivão da Polícia Civil de São Paulo por extorsão Estado de saúde da sargento da Marinha baleada no RJ é gravíssimo Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação contra esquema de corrupção Calor extremo: shoppings em Dubai estão abrindo mais cedo para a prática de atividades físicas Três pessoas são presas em operação que investiga golpes financeiros contra médicos gaúchos Vagas em telemarketing têm sido porta de entrada para o mercado de trabalho de jovens até 24 anos Navio alemão resgata 73 imigrantes em duas operações no Mar Mediterrâneo nesta terça (12) Mudanças no processo para tirar visto americano entram em vigor no começo de setembro Confrontos das quartas de final e chaveamento da Copa do Brasil são definidos nesta terça (12) Exército de Israel flagra terroristas do Hamas disfarçados de voluntários na Faixa de Gaza Haddad confirma anúncio do pacote de ajuda aos setores afetados pelo tarifaço para quarta (13) Governo americano publica relatório em que relata piora dos direitos humanos no Brasil e cita Moraes Senado aprova projeto que pode reduzir as filas do INSS Setores que foram taxados em 50% pelo governo dos EUA fazem planos para tentar diminuir as perdas Estabilidade dos preços nos EUA fazem o dólar atingir o menor valor desde junho de 2024 Corpo de gari morto a tiros em briga de trânsito é enterrado em BH; suspeito do crime está preso

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!