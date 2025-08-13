EUA criticam restrições à liberdade no Brasil em relatório
Documento menciona decisões judiciais e aumento de incidentes antissemitas
O governo dos Estados Unidos divulgou um relatório que aponta preocupações com a situação dos direitos humanos no Brasil. O documento, elaborado pelo Departamento de Estado americano, critica decisões judiciais que afetam apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.
De acordo com o relatório, medidas judiciais foram consideradas desproporcionais ao restringir a liberdade de expressão e o acesso à internet. Mais de 100 perfis da rede social X teriam sido suspensos por ordem do ministro Alexandre de Moraes, impactando defensores de Bolsonaro.
Além disso, o documento relaciona um aumento de incidentes antissemitas ao discurso do presidente Lula sobre a resposta militar de Israel em Gaza. Este relatório anual serve como referência para tribunais ao redor do mundo e avalia práticas de direitos humanos em países membros das Nações Unidas.
