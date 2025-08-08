Logo R7.com
EUA dobram recompensa por informações sobre Nicolás Maduro

Recompensa por informações atinge US$ 50 milhões

Os Estados Unidos elevaram para US$ 50 milhões a recompensa oferecida em troca de informações que possam levar à prisão ou condenação do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Este montante, que ultrapassa R$ 270 milhões, foi anunciado pela procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi.

Durante o anúncio, Bondi declarou Maduro como um dos principais narcotraficantes no cenário internacional.

