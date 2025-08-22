EUA intensificam presença militar na costa venezuelana
Segundo a imprensa americana, faz parte do plano de Donald Trump para combater os cartéis de drogas na América Latina
Os Estados Unidos enviaram três navios de guerra adicionais para a costa da Venezuela, totalizando cerca de 4.500 militares, incluindo fusileiros navais. Essa frota, conhecida como Esquadrão Anfíbio, transporta armas e veículos blindados. Os navios vão atravessar o Caribe e devem chegar à costa venezuelana no domingo. Eles se unirão a três destróieres já posicionados em águas internacionais, com capacidade para atingir alvos aéreos, submarinos e terrestres.
A operação não foi divulgada oficialmente pelo Pentágono. Segundo a imprensa americana, faz parte do plano de Donald Trump para combater os cartéis de drogas na América Latina. Para os Estados Unidos, Nicolás Maduro é o chefe do narcotráfico na Venezuela.
O presidente venezuelano Nicolás Maduro condenou a movimentação militar dos EUA, alegando que ocorre sob pretextos falsos e viola o direito internacional das Nações Unidas. Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, afirmou que estrangeiros que entrarem no país sem autorização não conseguirão sair. Em resposta às tensões, o governo Trump aconselhou cidadãos americanos a deixarem a Venezuela enquanto as Nações Unidas pediram redução das tensões na região.
