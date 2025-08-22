EUA intensificam presença militar na costa venezuelana Segundo a imprensa americana, faz parte do plano de Donald Trump para combater os cartéis de drogas na América Latina JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 01h02 (Atualizado em 22/08/2025 - 01h02 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Os EUA enviaram três navios de guerra para a costa da Venezuela, totalizando 4.500 militares.

A operação visa combater cartéis de drogas, com Nicolás Maduro sendo considerado o chefe do narcotráfico.

Maduro condena a ação militar americana, alegando violação do direito internacional.

O governo Trump aconselhou cidadãos americanos a deixarem a Venezuela diante das tensões.

EUA enviam mais três navios de guerra para a costa da Venezuela

Os Estados Unidos enviaram três navios de guerra adicionais para a costa da Venezuela, totalizando cerca de 4.500 militares, incluindo fusileiros navais. Essa frota, conhecida como Esquadrão Anfíbio, transporta armas e veículos blindados. Os navios vão atravessar o Caribe e devem chegar à costa venezuelana no domingo. Eles se unirão a três destróieres já posicionados em águas internacionais, com capacidade para atingir alvos aéreos, submarinos e terrestres.

A operação não foi divulgada oficialmente pelo Pentágono. Segundo a imprensa americana, faz parte do plano de Donald Trump para combater os cartéis de drogas na América Latina. Para os Estados Unidos, Nicolás Maduro é o chefe do narcotráfico na Venezuela.

O presidente venezuelano Nicolás Maduro condenou a movimentação militar dos EUA, alegando que ocorre sob pretextos falsos e viola o direito internacional das Nações Unidas. Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, afirmou que estrangeiros que entrarem no país sem autorização não conseguirão sair. Em resposta às tensões, o governo Trump aconselhou cidadãos americanos a deixarem a Venezuela enquanto as Nações Unidas pediram redução das tensões na região.

Perguntas e Respostas

Quantos navios de guerra os Estados Unidos enviaram para a costa da Venezuela e qual é a composição da frota?

‌



Os Estados Unidos enviaram três navios de guerra adicionais para a costa da Venezuela, totalizando cerca de 4.500 militares, incluindo fusileiros navais. A frota, conhecida como Esquadrão Anfíbio, transporta armas e veículos blindados.

Qual é o objetivo da operação militar dos EUA na Venezuela?

‌



A operação visa combater os cartéis de drogas na América Latina, sendo parte do plano de Donald Trump. Para os Estados Unidos, Nicolás Maduro é considerado o chefe do narcotráfico na Venezuela.

Como reagiu o presidente venezuelano Nicolás Maduro à movimentação militar dos EUA?

‌



Nicolás Maduro condenou a movimentação militar dos EUA, alegando que ocorre sob pretextos falsos e viola o direito internacional das Nações Unidas.

Qual foi a recomendação do governo Trump em relação aos cidadãos americanos na Venezuela?

O governo Trump aconselhou cidadãos americanos a deixarem a Venezuela em resposta às tensões causadas pela movimentação militar.

Assista ao vídeo - EUA enviam mais três navios de guerra para a costa da Venezuela

