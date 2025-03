EUA lideram negociações com Hamas para libertação de reféns em Gaza Consultas a Israel foram realizadas antes das tratativas JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 23h51 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h51 ) twitter

EUA tomam a frente das negociações com o Hamas para a libertação de reféns levados para Gaza

O governo dos Estados Unidos está conduzindo negociações diretas com o grupo Hamas para assegurar a libertação de reféns na Faixa de Gaza. A Casa Branca confirmou que Israel foi consultado previamente. Steve Witkoff, representante americano no Oriente Médio, solicitou a Israel que suspenda ataques até que um acordo seja alcançado.

Líderes árabes, após reunião no Cairo, propuseram um plano de reconstrução para Gaza, com investimentos de R$ 310 bilhões. O plano prevê a administração do território pela autoridade palestina, mas foi rejeitado por Israel e Estados Unidos devido a preocupações com a governança.

Donald Trump exigiu a libertação imediata dos reféns e reafirmou o apoio dos EUA a Israel. Ele alertou o Hamas sobre a urgência da situação e sugeriu um futuro promissor para Gaza condicionado à resolução do conflito.

