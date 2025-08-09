EUA planejam ação militar contra cartéis de drogas Trump teria ordenado operações secretas contra cartéis no México, Haiti e Venezuela JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 23h52 (Atualizado em 08/08/2025 - 23h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Os EUA estão planejando uma operação militar contra cartéis de drogas no México, Haiti e Venezuela.

Trump ordenou ações secretas do Pentágono para combater o tráfico, com aumento de tropas na fronteira mexicana.

A Venezuela nega acusações de liderar cartéis e rejeita as ações dos EUA como ilegais.

A chefe do governo da Cidade do México se opõe a intervenções militares americanas em seu território.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A imprensa americana sugere que o governo dos Estados Unidos está planejando uma operação militar contra cartéis de drogas no México, Haiti e Venezuela. Desde que Donald Trump reassumiu a presidência, o número de soldados na fronteira com o México aumentou significativamente para combater a imigração ilegal. Atualmente, cerca de 7.600 soldados estão distribuídos em quatro bases ao longo de mais de 800 km.

O jornal The New York Times informou que Trump teria dado uma ordem secreta ao Pentágono para executar ações contra esses cartéis. O presidente venezuelano Nicolás Maduro é acusado pelos EUA de liderar um dos cartéis, com uma recompensa oferecida por sua captura. A Venezuela rejeitou essa acusação como ilegal.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que não permitirá ações militares americanas em solo mexicano. Enquanto isso, a Casa Branca e o Departamento de Defesa não confirmaram oficialmente esses planos, que podem enfrentar desafios legais no Congresso dos EUA e afetar relações diplomáticas.

Veja também

‌



Mesa da Câmara prepara lista com 60 deputados que podem ser punidos pelo Conselho de Ética; Lula defende impeachment de parlamentares que ocuparam o Congresso

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 08/08/2025 Aparições de onças-pintadas em áreas urbanas preocupam moradores da região do Pantanal (MS) Polícia prende três criminosos que invadiram condomínio na zona sul da cidade de SP Navio de guerra de última geração é lançado ao mar em Santa Catarina Um dos traficantes mais procurados do Brasil é preso nesta sexta (8) em imóvel de luxo em SP Previsão do tempo: partes da região Sul podem registrar geada neste sábado (9) Gabinete de segurança de Israel aprova plano de controle militar da cidade de Gaza Lula defende pede impeachment de parlamentares que bloquearam o Congresso Nacional Ministério das Relações Exteriores convoca o encarregado de negócios da Embaixada dos EUA no Brasil Imprensa americana afirma que governo dos EUA planeja operação militar contra os cartéis de drogas Donald Trump e Vladimir Putin confirmam reunião para a próxima sexta (15), no Alasca Câmara estuda punir deputados envolvidos na ocupação do plenário Governo brasileiro enfrenta grave crise nas contas públicas, com risco de 'colapso' Prefeitura de SP quer dar bonificação para guardas que recuperarem motos furtadas ou roubadas 16 milhões de aparelhos roubados são incluídos no Cadastro Nacional de Celulares com Restrição Vasco vence o CSA, de Alagoas, e se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil Polícia do Paraná procura por três homens que desapareceram ao tentar cobrar dívida milionária Minuto JR: responsáveis por balear e roubar arma de PM em SP são identificados Funcionário fantasma da Alego, padre é condenado a pagar quase R$ 1,4 milhão Lula veta mais de 60 dispositivos de projeto de regulação do licenciamento ambiental

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!