EUA planejam ação militar contra cartéis de drogas

Os EUA estão planejando uma operação militar contra cartéis de drogas no México, Haiti e Venezuela.
Trump ordenou ações secretas do Pentágono para combater o tráfico, com aumento de tropas na fronteira mexicana.
A Venezuela nega acusações de liderar cartéis e rejeita as ações dos EUA como ilegais.
A chefe do governo da Cidade do México se opõe a intervenções militares americanas em seu território.
A imprensa americana sugere que o governo dos Estados Unidos está planejando uma operação militar contra cartéis de drogas no México, Haiti e Venezuela. Desde que Donald Trump reassumiu a presidência, o número de soldados na fronteira com o México aumentou significativamente para combater a imigração ilegal. Atualmente, cerca de 7.600 soldados estão distribuídos em quatro bases ao longo de mais de 800 km.
O jornal The New York Times informou que Trump teria dado uma ordem secreta ao Pentágono para executar ações contra esses cartéis. O presidente venezuelano Nicolás Maduro é acusado pelos EUA de liderar um dos cartéis, com uma recompensa oferecida por sua captura. A Venezuela rejeitou essa acusação como ilegal.
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que não permitirá ações militares americanas em solo mexicano. Enquanto isso, a Casa Branca e o Departamento de Defesa não confirmaram oficialmente esses planos, que podem enfrentar desafios legais no Congresso dos EUA e afetar relações diplomáticas.
