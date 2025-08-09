Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

EUA planejam ação militar contra cartéis de drogas

Trump teria ordenado operações secretas contra cartéis no México, Haiti e Venezuela

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Os EUA estão planejando uma operação militar contra cartéis de drogas no México, Haiti e Venezuela.
  • Trump ordenou ações secretas do Pentágono para combater o tráfico, com aumento de tropas na fronteira mexicana.
  • A Venezuela nega acusações de liderar cartéis e rejeita as ações dos EUA como ilegais.
  • A chefe do governo da Cidade do México se opõe a intervenções militares americanas em seu território.

 

A imprensa americana sugere que o governo dos Estados Unidos está planejando uma operação militar contra cartéis de drogas no México, Haiti e Venezuela. Desde que Donald Trump reassumiu a presidência, o número de soldados na fronteira com o México aumentou significativamente para combater a imigração ilegal. Atualmente, cerca de 7.600 soldados estão distribuídos em quatro bases ao longo de mais de 800 km.

O jornal The New York Times informou que Trump teria dado uma ordem secreta ao Pentágono para executar ações contra esses cartéis. O presidente venezuelano Nicolás Maduro é acusado pelos EUA de liderar um dos cartéis, com uma recompensa oferecida por sua captura. A Venezuela rejeitou essa acusação como ilegal.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que não permitirá ações militares americanas em solo mexicano. Enquanto isso, a Casa Branca e o Departamento de Defesa não confirmaram oficialmente esses planos, que podem enfrentar desafios legais no Congresso dos EUA e afetar relações diplomáticas.

Veja também


Mesa da Câmara prepara lista com 60 deputados que podem ser punidos pelo Conselho de Ética; Lula defende impeachment de parlamentares que ocuparam o Congresso

JR na TV playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.