EUA propõem tarifas sobre aço brasileiro para proteger indústria local

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos manifestou apoio à iniciativa do então presidente Donald Trump de impor tarifas sobre o aço importado do Brasil e de mais nove países. A decisão visa nivelar o campo de competição entre produtos estrangeiros e a indústria americana. Os países afetados incluem Canadá, México, Holanda, África do Sul, Taiwan, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Vietnã e Austrália. O aço resistente à corrosão utilizado nas indústrias automotiva e da construção civil está no centro das medidas.
O volume de importação desse tipo de aço pelos Estados Unidos atinge cerca de 3 bilhões de dólares, representando mais de 16 bilhões de reais. Produtos de aço e alumínio brasileiros já enfrentam uma taxa de 50% ao entrarem no mercado americano. Além disso, Trump mencionou possíveis sanções contra países que impõem impostos sobre serviços digitais americanos. A implementação das tarifas adicionais dependerá de uma nova avaliação da Comissão de Comércio Internacional dos EUA.