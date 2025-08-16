Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

EUA revogam vistos da família do ministro Alexandre Padilha

Esposa e filha do ministro da Saúde têm vistos cancelados

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Os Estados Unidos revogaram os vistos da esposa e da filha de 10 anos do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O visto do próprio ministro está vencido desde o ano passado. Recentemente, o Departamento de Estado americano também revogou os vistos de funcionários brasileiros associados ao programa Mais Médicos.

Veja também


PLs visam regulação de conteúdo e aspectos econômicos das plataformas digitais

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.