EUA revogam vistos de brasileiros por ligação com programa cubano

O Departamento de Estado dos Estados Unidos revogou os vistos do médico Mozart Julio Tabosa Salles e de Alberto Kleiman, ex-chefe de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde. A decisão está ligada à suposta cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra cubana no programa Mais Médicos.
Criado em 2013, o programa Mais Médicos visa melhorar o acesso à saúde em áreas remotas do Brasil. Fontes do Itamaraty afirmaram que a situação será analisada cuidadosamente. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou que a saúde pública não está em negociação e que o programa continuará apesar das críticas.
