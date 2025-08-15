EUA revogam vistos ligados ao Mais Médicos Decisão afeta ex-funcionários do Ministério da Saúde JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 22h24 (Atualizado em 14/08/2025 - 22h24 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Estados Unidos revogam vistos de ex-funcionários do programa Mais Médicos.

Embaixada americana afirma que o programa explorou médicos cubanos.

Ministro da Saúde do Brasil critica a decisão, ressaltando benefícios do programa.

Tensões políticas entre EUA e Brasil podem se agravar dependendo das ações do governo Lula.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O governo dos Estados Unidos decidiu revogar vistos de indivíduos associados ao programa Mais Médicos, incluindo Mozart Julio Tabosa Salles e Alberto Kleiman, ambos ex-integrantes do Ministério da Saúde. A embaixada americana classificou o programa como um esquema que explorou médicos cubanos e beneficiou o governo de Cuba, com a conivência de autoridades brasileiras e ex-membros da Organização Pan-Americana da Saúde.

Durante um evento em Pernambuco, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, criticou a decisão americana. Padilha destacou que o programa ampliou o acesso à saúde para milhões de brasileiros. Atualmente, o Mais Médicos contrata profissionais de diversas nacionalidades por meio de editais do Ministério da Saúde.

A medida americana ocorre em meio a tensões políticas entre os governos dos EUA e do Brasil. Membros do governo brasileiro consideram as sanções leves, mas há expectativa de que a situação possa se agravar dependendo das ações do presidente Lula. Além disso, parlamentares de oposição no Brasil preparam uma carta para embaixadas denunciando o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes por suposto autoritarismo no país. O ministro não comentou as acusações.

Qual foi a decisão do governo dos Estados Unidos em relação ao programa Mais Médicos?

O governo dos Estados Unidos decidiu revogar vistos de indivíduos associados ao programa Mais Médicos, incluindo ex-integrantes do Ministério da Saúde.

‌



Como a embaixada americana caracterizou o programa Mais Médicos?

A embaixada americana classificou o programa como um esquema que explorou médicos cubanos e beneficiou o governo de Cuba, com a conivência de autoridades brasileiras e ex-membros da Organização Pan-Americana da Saúde.

O que disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, sobre a decisão americana?

O ministro Alexandre Padilha criticou a decisão, destacando que o programa ampliou o acesso à saúde para milhões de brasileiros e mencionou que atualmente o Mais Médicos contrata profissionais de diversas nacionalidades.

‌



Quais são as repercussões políticas esperadas após a medida americana?

Membros do governo brasileiro consideram as sanções leves, mas há expectativa de que a situação possa se agravar dependendo das ações do presidente Lula. Além disso, parlamentares de oposição estão preparando uma carta para embaixadas denunciando Alexandre de Moraes por suposto autoritarismo no país.

