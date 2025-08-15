EUA revogam vistos ligados ao Mais Médicos
Decisão afeta ex-funcionários do Ministério da Saúde
O governo dos Estados Unidos decidiu revogar vistos de indivíduos associados ao programa Mais Médicos, incluindo Mozart Julio Tabosa Salles e Alberto Kleiman, ambos ex-integrantes do Ministério da Saúde. A embaixada americana classificou o programa como um esquema que explorou médicos cubanos e beneficiou o governo de Cuba, com a conivência de autoridades brasileiras e ex-membros da Organização Pan-Americana da Saúde.
Durante um evento em Pernambuco, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, criticou a decisão americana. Padilha destacou que o programa ampliou o acesso à saúde para milhões de brasileiros. Atualmente, o Mais Médicos contrata profissionais de diversas nacionalidades por meio de editais do Ministério da Saúde.
A medida americana ocorre em meio a tensões políticas entre os governos dos EUA e do Brasil. Membros do governo brasileiro consideram as sanções leves, mas há expectativa de que a situação possa se agravar dependendo das ações do presidente Lula. Além disso, parlamentares de oposição no Brasil preparam uma carta para embaixadas denunciando o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes por suposto autoritarismo no país. O ministro não comentou as acusações.
