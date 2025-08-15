Logo R7.com
EUA revogam vistos ligados ao Mais Médicos

Decisão afeta ex-funcionários do Ministério da Saúde

  • Estados Unidos revogam vistos de ex-funcionários do programa Mais Médicos.
  • Embaixada americana afirma que o programa explorou médicos cubanos.
  • Ministro da Saúde do Brasil critica a decisão, ressaltando benefícios do programa.
  • Tensões políticas entre EUA e Brasil podem se agravar dependendo das ações do governo Lula.

 

O governo dos Estados Unidos decidiu revogar vistos de indivíduos associados ao programa Mais Médicos, incluindo Mozart Julio Tabosa Salles e Alberto Kleiman, ambos ex-integrantes do Ministério da Saúde. A embaixada americana classificou o programa como um esquema que explorou médicos cubanos e beneficiou o governo de Cuba, com a conivência de autoridades brasileiras e ex-membros da Organização Pan-Americana da Saúde.

Durante um evento em Pernambuco, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, criticou a decisão americana. Padilha destacou que o programa ampliou o acesso à saúde para milhões de brasileiros. Atualmente, o Mais Médicos contrata profissionais de diversas nacionalidades por meio de editais do Ministério da Saúde.

A medida americana ocorre em meio a tensões políticas entre os governos dos EUA e do Brasil. Membros do governo brasileiro consideram as sanções leves, mas há expectativa de que a situação possa se agravar dependendo das ações do presidente Lula. Além disso, parlamentares de oposição no Brasil preparam uma carta para embaixadas denunciando o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes por suposto autoritarismo no país. O ministro não comentou as acusações.

