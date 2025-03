EUA tomam a frente das negociações com o Hamas para a libertação de reféns levados para Gaza JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 22h23 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h14 ) twitter

O governo dos Estados Unidos está negociando diretamente com o grupo terrorista Hamas a libertação de reféns que foram levados para a Faixa de Gaza. A Casa Branca confirmou que Israel foi consultado antes do início das conversas. Steve Witkoff pediu que Israel evite novos ataques até a conclusão de um acordo com o grupo terrorista. Após uma reunião no Cairo, líderes árabes aprovaram um plano para a reconstrução da Faixa de Gaza. A proposta prevê investimentos equivalentes a R$ 310 bilhões em infraestrutura. O plano garantiria a permanência dos moradores no território que seria governado pela autoridade palestina, responsável pela Cisjordânia, mas Israel e Estados Unidos rejeitaram a ideia.

