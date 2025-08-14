Ex-assessor revela pedido de Bolsonaro para monitorar Moraes

O coronel Marcelo Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro, afirmou que o ex-presidente solicitou o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades no final de 2022. Segundo ele, essa vigilância era pontual e tinha como objetivo acertar agendas.
Durante uma acareação em Brasília com Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Câmara forneceu este depoimento. Ambos enfrentam acusações relacionadas a um plano de golpe de Estado. Atualmente, Marcelo Câmara cumpre prisão preventiva na capital federal.
