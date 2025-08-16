Logo R7.com
Ex-diretor da PRF é condenado por uso político nas eleições de 2022

Silvinei Vasques foi multado em R$ 550 mil pelo TRF da 2ª Região

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, foi condenado por utilizar a corporação para fins políticos durante as eleições presidenciais de 2022. A decisão unânime foi proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Segundo o Ministério Público, Vasques usou a estrutura da PRF para beneficiar o então presidente Jair Bolsonaro, que buscava reeleição. Como resultado, ele deverá pagar uma multa de quase R$ 550 mil. Ainda cabe recurso, mas Vasques não foi localizado para comentar a decisão.

