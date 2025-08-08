Logo R7.com
Ex-jogador de basquete acusado de tentativa de feminicídio

Igor Pereira Cabral está preso após agredir namorada em Natal

A Justiça aceitou a denúncia contra Igor Pereira Cabral, ex-jogador de basquete, por tentativa de feminicídio após ele agredir sua namorada em um elevador na cidade de Natal. O caso está sob segredo judicial.

O ex-atleta encontra-se detido em uma prisão localizada em Ceará-Mirim, no estado do Rio Grande do Norte. Ele alegou ter sido agredido enquanto estava preso e, por isso, foi transferido para uma cela isolada. A vítima da agressão precisou passar por uma cirurgia facial devido aos ferimentos.

