Ex-jogador de basquete acusado de tentativa de feminicídio

A Justiça aceitou a denúncia contra Igor Pereira Cabral, ex-jogador de basquete, por tentativa de feminicídio após ele agredir sua namorada em um elevador na cidade de Natal. O caso está sob segredo judicial.
O ex-atleta encontra-se detido em uma prisão localizada em Ceará-Mirim, no estado do Rio Grande do Norte. Ele alegou ter sido agredido enquanto estava preso e, por isso, foi transferido para uma cela isolada. A vítima da agressão precisou passar por uma cirurgia facial devido aos ferimentos.
Veja também
Um avião tinha autorização para decolar, quando a torre de controle percebeu a aproximação de outra aeronave
JR na TV playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!