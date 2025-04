Ex-miliciano aliado ao Comando Vermelho suspeito de matar policial no Rio Policial civil foi morto ao tentar reagir a criminosos armados na zona oeste do Rio JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 23h31 (Atualizado em 01/04/2025 - 23h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ex-miliciano envolvido com traficantes é suspeito de comandar ação que matou policial no RJ

Um ex-miliciano associado ao Comando Vermelho é suspeito de liderar a ação que resultou na morte do policial civil João Pedro Marquini, de 38 anos, no Rio de Janeiro. Ele foi morto enquanto dirigia próximo ao carro de sua esposa, uma juíza que conseguiu escapar ilesa, após tentar reagir a criminosos armados na zona oeste da cidade.

A Delegacia de Homicídios investiga o caso sem descartar nenhuma hipótese. Rodney Lima de Freitas, conhecido como RD, de 22 anos, teria comandado a operação criminosa. Ele lidera tentativas de invasão a áreas dominadas por milícias na região.

Vídeos mostram RD à frente de grupos armados com fuzis fornecidos pelo Comando Vermelho, em retaliação à perda de territórios para outra facção rival. As atividades do grupo incluem homicídios e roubos visando controle territorial e lucro em comunidades do Rio.

Assista em vídeo - Ex-miliciano envolvido com traficantes é suspeito de comandar ação que matou policial no RJ

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!