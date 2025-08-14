Explosão em fábrica de dinamites deixa nove mortos em Curitiba

A Polícia Científica está coletando material genético dos familiares dos trabalhadores mortos na explosão de uma fábrica de dinamites na região metropolitana de Curitiba para identificar as nove vítimas, compostas por seis homens e três mulheres. No dia seguinte ao acidente, a fábrica começou a limpar os destroços no prédio administrativo enquanto familiares buscavam pertences como alianças e celulares.
As investigações revelaram que momentos antes da explosão, os trabalhadores se reuniram para uma oração. Três testemunhas que presenciaram o acidente serão entrevistadas em breve. Análises preliminares indicam que as vítimas não manipulavam explosivos no momento do incidente. A fábrica, especializada em materiais para grandes obras e mineração, continua trabalhando na identificação dos corpos com a ajuda de um mapa que destaca as áreas já vistoriadas pelos bombeiros.
Veja também
Chefe de facção criminosa é internado em hospital particular do Rio para realizar cirurgia
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!