Explosão em fábrica de Quatro Barras deixa nove mortos

Explosão em fábrica de explosivos em Quatro Barras deixou nove mortos e sete feridos.
Incidente ocorreu na manhã de terça-feira e foi registrado por câmeras de segurança.
Equipes de resgate foram mobilizadas; esquadrão antibombas fez varredura para evitar novas explosões.
Empresa ENAEX está prestando assistência às vítimas e o Exército realizou a última inspeção em março.
Na manhã desta terça-feira (12), uma explosão em uma fábrica de explosivos em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, resultou em nove mortes e sete feridos. A fábrica é especializada em materiais para grandes obras e mineração.
Câmeras de segurança capturaram o momento da explosão por volta das seis horas. O incidente ocorreu em uma sala de aproximadamente 25 metros quadrados, onde pelo menos onze funcionários estavam presentes. A explosão causou uma cratera no local e destruiu a vegetação ao redor.
Equipes de resgate foram mobilizadas rapidamente. O esquadrão antibombas realizou uma varredura nos destroços para evitar novas explosões. Sete pessoas foram socorridas com ferimentos leves.
A empresa ENAEX, responsável pela fábrica, afirmou estar prestando assistência às vítimas e familiares. O Exército, que fiscaliza a produção de artefatos como esses, fez a última inspeção em março deste ano.
