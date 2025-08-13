Explosão em fábrica de Quatro Barras deixa nove mortos Incidente registrado por câmeras ocorreu na manhã de terça-feira (12) JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 00h25 (Atualizado em 13/08/2025 - 00h25 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Explosão em fábrica de explosivos em Quatro Barras deixou nove mortos e sete feridos.

Incidente ocorreu na manhã de terça-feira e foi registrado por câmeras de segurança.

Equipes de resgate foram mobilizadas; esquadrão antibombas fez varredura para evitar novas explosões.

Empresa ENAEX está prestando assistência às vítimas e o Exército realizou a última inspeção em março.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na manhã desta terça-feira (12), uma explosão em uma fábrica de explosivos em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, resultou em nove mortes e sete feridos. A fábrica é especializada em materiais para grandes obras e mineração.

Câmeras de segurança capturaram o momento da explosão por volta das seis horas. O incidente ocorreu em uma sala de aproximadamente 25 metros quadrados, onde pelo menos onze funcionários estavam presentes. A explosão causou uma cratera no local e destruiu a vegetação ao redor.

Equipes de resgate foram mobilizadas rapidamente. O esquadrão antibombas realizou uma varredura nos destroços para evitar novas explosões. Sete pessoas foram socorridas com ferimentos leves.

A empresa ENAEX, responsável pela fábrica, afirmou estar prestando assistência às vítimas e familiares. O Exército, que fiscaliza a produção de artefatos como esses, fez a última inspeção em março deste ano.

