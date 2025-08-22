Logo R7.com
Explosões em base aérea na Colômbia causam mortes

Autoridades colombianas investigam caso como terrorismo

Duas explosões próximas a base aérea na Colômbia deixam ao menos seis mortos
Duas explosões próximas a base aérea na Colômbia deixam ao menos seis mortos

Na cidade de Cali, na Colômbia, duas explosões próximas a uma base aérea resultaram em pelo menos seis mortes, incluindo a de uma criança de nove anos. As autoridades locais estão tratando o incidente como um possível ato de terrorismo.

Há dezenas de feridos em decorrência das explosões. Relatos apontam que um caminhão carregado com explosivos foi deixado em frente a uma das entradas da base militar. Até o momento, não houve prisões relacionadas ao caso. A polícia suspeita que o ataque possa ter sido realizado por um grupo dissidente das FARC.

Assista ao vídeo - Duas explosões próximas a base aérea na Colômbia deixam ao menos seis mortos

