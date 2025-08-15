Exportadores enfrentam dúvidas sobre medidas contra tarifaço americano Governo lança plano de auxílio com crédito e preservação de empregos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 22h24 (Atualizado em 14/08/2025 - 22h24 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Exportadores têm dúvidas sobre medidas do governo para combater tarifas americanas.

Medida provisória Brasil Soberano oferece crédito e preservação de empregos.

Ministério da Fazenda irá regulamentar novas ações e prorrogar suspensão de tributos.

Debate sobre exclusão de R$ 9,5 bilhões da meta fiscal levanta preocupações entre especialistas.

Após o anúncio das medidas para auxiliar empresários afetados pelo aumento das tarifas dos Estados Unidos, exportadores ainda têm dúvidas sobre como acessar os benefícios. A medida provisória Brasil Soberano foi publicada pelo governo, oferecendo linhas de crédito, preservação de empregos e adiamento de impostos. Produtos brasileiros taxados em até 50% também são foco das ações.

O Ministério da Fazenda anunciou que publicará atos normativos para regulamentar as medidas. Entre as ações já em vigor estão a prorrogação da suspensão de tributos para insumos exportados e a criação da Câmara Nacional de Acolhimento do Empregos para evitar demissões em massa.

Outras medidas aguardam regulamentação, como a abertura de R$ 30 bilhões em linhas de crédito e a ampliação do programa Reintegra, que depende do Congresso. A compra governamental de produtos perecíveis destinados à exportação e o adiamento de impostos também esperam por portarias específicas.

O secretário executivo do Ministério da Fazenda destacou que R$ 9,5 bilhões serão excluídos da meta fiscal, gerando debate. Especialistas veem as medidas como positivas, mas alertam que setores dependentes do mercado americano precisam de mais atenção. As regras de financiamento serão cruciais para que médias empresas acessem o programa.

Quais são as principais medidas anunciadas pelo governo para ajudar exportadores afetados pelo aumento das tarifas dos Estados Unidos?

O governo lançou a medida provisória Brasil Soberano, que oferece linhas de crédito, preservação de empregos e adiamento de impostos para exportadores. Produtos brasileiros que enfrentam tarifas de até 50% também são alvo dessas ações.

Como o Ministério da Fazenda pretende regulamentar essas medidas?

O Ministério da Fazenda anunciou que publicará atos normativos para regulamentar as medidas. Já estão em vigor a prorrogação da suspensão de tributos para insumos exportados e a criação da Câmara Nacional de Acolhimento do Emprego para evitar demissões em massa.

Quais outras ações ainda precisam de regulamentação?

Medidas que aguardam regulamentação incluem a abertura de R$ 30 bilhões em linhas de crédito, a ampliação do programa Reintegra, a compra governamental de produtos perecíveis para exportação e o adiamento de impostos, que dependem de portarias específicas.

Qual é a preocupação de especialistas em relação às medidas propostas?

Especialistas avaliam as medidas como positivas, mas alertam que setores dependentes do mercado americano necessitam de mais atenção. Eles destacam que as regras de financiamento serão essenciais para que médias empresas consigam acessar o programa.

