Exportadores enfrentam dúvidas sobre medidas contra tarifaço americano
Governo lança plano de auxílio com crédito e preservação de empregos
Após o anúncio das medidas para auxiliar empresários afetados pelo aumento das tarifas dos Estados Unidos, exportadores ainda têm dúvidas sobre como acessar os benefícios. A medida provisória Brasil Soberano foi publicada pelo governo, oferecendo linhas de crédito, preservação de empregos e adiamento de impostos. Produtos brasileiros taxados em até 50% também são foco das ações.
O Ministério da Fazenda anunciou que publicará atos normativos para regulamentar as medidas. Entre as ações já em vigor estão a prorrogação da suspensão de tributos para insumos exportados e a criação da Câmara Nacional de Acolhimento do Empregos para evitar demissões em massa.
Outras medidas aguardam regulamentação, como a abertura de R$ 30 bilhões em linhas de crédito e a ampliação do programa Reintegra, que depende do Congresso. A compra governamental de produtos perecíveis destinados à exportação e o adiamento de impostos também esperam por portarias específicas.
O secretário executivo do Ministério da Fazenda destacou que R$ 9,5 bilhões serão excluídos da meta fiscal, gerando debate. Especialistas veem as medidas como positivas, mas alertam que setores dependentes do mercado americano precisam de mais atenção. As regras de financiamento serão cruciais para que médias empresas acessem o programa.
