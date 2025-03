Família de Vitória pede reconstituição para esclarecer crime Investigação busca entender sequestro e morte da adolescente JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 23h56 (Atualizado em 18/03/2025 - 23h56 ) twitter

Em depoimento, Maicol disse que Vitória ameaçou revelar suposta relação dos dois à esposa dele

A família de Vitória Regina de Souza solicitou à polícia uma reconstituição do crime para esclarecer os eventos desde o sequestro até a morte da adolescente. Maicol Sales do Santos confessou ter matado Vitória com uma faca no carro, alegando que ela ameaçou contar à esposa dele sobre um suposto relacionamento entre eles.

O pai de Vitória acredita que Maicol não agiu sozinho devido à complexidade do crime. A polícia encontrou sangue apenas no porta-malas do veículo, enquanto muitos laudos ainda estão pendentes. Maicol afirmou que queimou as roupas e o celular da vítima, mas inconsistências em seu depoimento levantam dúvidas.

O advogado da família espera que a reconstituição revele a possível participação de outras pessoas no crime. Vitória deixa lembranças marcantes de sua personalidade alegre na casa do pai.

