Família desaparece em alto-mar durante passeio no litoral paulista

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Família desapareceu durante passeio de lancha no litoral de São Paulo.

Veterinário Bruno Silva Dias e seus pais partiram de Guarujá para pescar.

Lancha pode ter naufragado devido a problemas mecânicos e condições adversas do mar.

Buscas são conduzidas pela Marinha e Força Aérea, apesar das dificuldades.

Jornal da Record tem acesso a pedido de socorro de família desaparecida em alto mar, em São Paulo

Uma família está desaparecida após um passeio de lancha no litoral de São Paulo. O veterinário Bruno Silva Dias, de 32 anos, e seus pais, Maria Aparecida e Lucídio, partiram de uma marina no Guarujá na manhã de sábado (23) para pescar. Enfrentaram problemas mecânicos na embarcação e por volta das 19h, Bruno pediu socorro.

A lancha pode ter naufragado a cerca de 25 km da costa de Itanhaém devido a condições adversas do mar, como ventos fortes e ondas altas previstas para a noite. A Marinha e a Força Aérea estão conduzindo buscas intensas com o apoio do irmão de Bruno.

Apesar das dificuldades causadas pela baixa visibilidade e pelo mar agitado, as equipes continuam empenhadas na busca pelos tripulantes desaparecidos. As causas do naufrágio ainda não foram determinadas.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu com a família durante o passeio de lancha no litoral paulista?

‌



Uma família desapareceu após um passeio de lancha. O veterinário Bruno Silva Dias, de 32 anos, e seus pais partiram de Guarujá para pescar, mas enfrentaram problemas mecânicos e pediram socorro à noite.

Onde a lancha pode ter naufragado?

‌



A lancha pode ter naufragado a cerca de 25 km da costa de Itanhaém, devido a condições adversas do mar, como ventos fortes e ondas altas.

Quem está conduzindo as buscas pelos desaparecidos?

‌



As buscas estão sendo conduzidas pela Marinha e pela Força Aérea, com o apoio do irmão de Bruno.

Quais são as dificuldades enfrentadas pelas equipes de busca?

As equipes estão enfrentando dificuldades devido à baixa visibilidade e ao mar agitado, mas continuam empenhadas na busca pelos tripulantes desaparecidos.

Assista ao vídeo - Jornal da Record tem acesso a pedido de socorro de família desaparecida em alto mar, em São Paulo

