Família desaparece em alto-mar durante passeio no litoral paulista
Buscas intensas por veterinário e seus pais no litoral de São Paulo
Uma família está desaparecida após um passeio de lancha no litoral de São Paulo. O veterinário Bruno Silva Dias, de 32 anos, e seus pais, Maria Aparecida e Lucídio, partiram de uma marina no Guarujá na manhã de sábado (23) para pescar. Enfrentaram problemas mecânicos na embarcação e por volta das 19h, Bruno pediu socorro.
A lancha pode ter naufragado a cerca de 25 km da costa de Itanhaém devido a condições adversas do mar, como ventos fortes e ondas altas previstas para a noite. A Marinha e a Força Aérea estão conduzindo buscas intensas com o apoio do irmão de Bruno.
Apesar das dificuldades causadas pela baixa visibilidade e pelo mar agitado, as equipes continuam empenhadas na busca pelos tripulantes desaparecidos. As causas do naufrágio ainda não foram determinadas.
