Fausto Silva está internado em São Paulo sem detalhes divulgados

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Fausto Silva está internado em um hospital na zona sul de São Paulo, no Morumbi.

Detalhes sobre o motivo da internação e seu estado de saúde não foram divulgados.

Nos últimos dois anos, o apresentador enfrentou sérios problemas de saúde, incluindo transplantes de coração e rim.

Recentemente, Fausto completou 75 anos em 2 de maio e não há mais informações disponíveis.

Fausto Silva está internado em um hospital na zona sul de São Paulo, no bairro do Morumbi. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o motivo da internação ou o estado de saúde do apresentador.

Nos últimos dois anos, Fausto Silva enfrentou sérios problemas de saúde. Em 2023, ele passou por um transplante de coração e ficou cerca de dois meses internado. No ano anterior, ele se submeteu a um transplante de rim, permanecendo no hospital por 53 dias.

Fausto Silva completou recentemente 75 anos, em 2 de maio. As equipes de comunicação do hospital e do apresentador ainda não forneceram mais esclarecimentos.

