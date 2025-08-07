Fausto Silva está internado em São Paulo sem detalhes divulgados

Fausto Silva está internado em um hospital na zona sul de São Paulo, no Morumbi.
Fausto Silva está internado em um hospital na zona sul de São Paulo, no bairro do Morumbi. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o motivo da internação ou o estado de saúde do apresentador.
Nos últimos dois anos, Fausto Silva enfrentou sérios problemas de saúde. Em 2023, ele passou por um transplante de coração e ficou cerca de dois meses internado. No ano anterior, ele se submeteu a um transplante de rim, permanecendo no hospital por 53 dias.
Fausto Silva completou recentemente 75 anos, em 2 de maio. As equipes de comunicação do hospital e do apresentador ainda não forneceram mais esclarecimentos.
