Fenômeno climático provoca chuvas intensas no Norte e Nordeste Zona de Convergência Intertropical causa temporais nas regiões JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 00h41 (Atualizado em 19/03/2025 - 00h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Entenda o que tem provocado as fortes chuvas sobre o Norte e Nordeste do Brasil

A Zona de Convergência Intertropical é responsável pelas chuvas intensas que atingem as regiões Norte e Nordeste do Brasil. Este fenômeno ocorre devido ao encontro dos ventos alísios dos dois hemisférios, que se formam na região equatorial carregados de umidade e se dirigem ao Equador.

A rotação da Terra influencia o movimento dos ventos alísios, desviando-os à direita no hemisfério norte e à esquerda no hemisfério sul. Este desvio resulta em um cruzamento inclinado dos ventos, intensificando a formação da Zona de Convergência Intertropical. Como consequência, o ar quente e úmido sobe, formando grandes nuvens de chuva com temporais, raios, trovões e ventos fortes.

Atualmente, a Zona de Convergência Intertropical está posicionada mais ao sul do que o habitual, afetando diretamente o clima no Norte e Nordeste do Brasil. A previsão é que este padrão climático persista até o final de maio, mantendo as condições de chuvas frequentes nessas áreas.

Assista em vídeo - Entenda o que tem provocado as fortes chuvas sobre o Norte e Nordeste do Brasil

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!