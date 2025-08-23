Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Fenômeno meteorológico com milhares de raios atinge o RS

Tempestade ilumina a madrugada e provoca alerta de alagamentos

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Astrônomos profissionais e amadores registram milhares de raios no RS
Astrônomos profissionais e amadores registram milhares de raios no RS

Uma intensa tempestade com quase 700 mil raios iluminou o céu do Rio Grande do Sul durante a madrugada. Astrônomos profissionais e amadores captaram imagens do fenômeno que resultou em mais de 100 mil raios atingindo o solo.

A chegada de uma frente fria ao estado trouxe, além dos raios, chuva intensa e granizo, com algumas pedras alcançando o tamanho de bolas de tênis. Diante das condições climáticas adversas, as autoridades locais estão em alerta para possíveis alagamentos. Especialistas continuam a monitorar a situação.

Assista ao vídeo - Astrônomos profissionais e amadores registram milhares de raios no RS

Veja também


Na Colômbia, presidente Lula diz que espera resposta de Donald Trump sobre convite para a COP30

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.