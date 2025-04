Feriado prolongado leva milhões às estradas em SP, RJ e Salvador Congestionamentos marcam início do feriado em São Paulo; rodoviária do Rio e balsas em Salvador também registram alta demanda JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/04/2025 - 01h03 (Atualizado em 18/04/2025 - 01h03 ) twitter

SP: cerca de cinco milhões de veículos devem circular pelas rodovias do estado durante o feriado

Durante o feriado prolongado, cerca de cinco milhões de veículos devem trafegar pelas rodovias de São Paulo. A capital paulista enfrenta seu maior congestionamento do ano, com um total de 1.289 quilômetros de trânsito. No sistema Anchieta e Migrantes, que liga a capital ao litoral, espera-se um fluxo de um milhão de veículos, com pico entre 10h e 16h. O trânsito permanece lento próximo à praça de pedágio no quilômetro 32.

No Rio de Janeiro, a principal rodoviária deve receber aproximadamente 300 mil pessoas. A movimentação mais intensa é esperada para sexta-feira, com as empresas disponibilizando quase 9.700 ônibus para destinos como a região serrana, dos Lagos, Costa Verde e cidades em São Paulo e Minas Gerais.

Em Salvador, a procura por balsas em direção às ilhas próximas, como Morro de São Paulo, é alta. O tempo de espera para a travessia pode chegar a quatro horas. Estima-se que cerca de 100 mil pessoas e 15 mil veículos utilizem o sistema durante o feriado, representando um aumento de 5% em relação ao ano anterior. Seis embarcações operam para atender à demanda crescente.

