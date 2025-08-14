Festival de Cinema de Gramado atrai multidão no Rio Grande do Sul
Evento apresenta produções estudantis e competitivas até agosto
O Festival de Cinema de Gramado começou no Rio Grande do Sul com expectativa de receber cerca de 400 mil visitantes. Até quinta-feira, haverá uma mostra de produções estudantis, enquanto a abertura oficial está marcada para sexta-feira. O festival conta com 74 filmes distribuídos em cinco mostras competitivas.
Gramado espera um aumento significativo no número de turistas em comparação ao ano passado, quando o aeroporto Salgado Filho estava fechado devido a enchentes. A ocupação dos hotéis deve variar entre 80% e 100%, refletindo otimismo dos organizadores.
O tapete vermelho já está pronto na rua que leva ao Palácio dos Festivais, onde o público poderá ver artistas e produtores do cinema nacional. O troféu Quiquito será entregue aos vencedores durante o evento, que se estende até o dia 23 de agosto.
