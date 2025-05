Filhos escondem corpo de pai morto há seis meses para continuar recebendo aposentadoria JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 21/05/2025 - 21h23 (Atualizado em 28/05/2025 - 02h31 ) twitter

O corpo de um idoso morto há seis meses foi encontrado dentro de uma casa no Rio de Janeiro. Os dois filhos dele, que vivem no local, foram presos em flagrante. Eles teriam mantido o corpo na casa, para continuar recebendo a aposentadoria do pai. A polícia só conseguiu entrar com um mandado de busca e apreensão. A polícia investiga as circunstâncias da morte e se o crime foi motivado por interesses financeiros. Além de homicídio e ocultação de cadáver, os irmãos poderão responder por estelionato previdenciário.

