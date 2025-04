Fiscalização intensificada no Terminal Tietê durante feriado prolongado Quase 1.700 ônibus irregulares foram autuados pela Artesp em São Paulo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/04/2025 - 01h02 (Atualizado em 18/04/2025 - 01h02 ) twitter

Terminal Rodoviário do Tietê, o maior do país, reforça fiscalização de ônibus para o feriado

Com a proximidade do feriado prolongado, a fiscalização no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, foi reforçada para garantir a segurança dos passageiros. A medida visa combater o aumento do uso de transporte clandestino, atraente pelo preço reduzido das passagens.

A Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) já autuou quase 1.700 ônibus irregulares este ano, retirando 87 deles de circulação. A fiscalização verifica itens essenciais de segurança nos veículos, como cintos e pneus. Mesmo com os riscos associados, muitos passageiros ainda escolhem serviços não autorizados.

Em São Paulo, é comum encontrar empresas clandestinas operando em áreas improvisadas. Passageiros relatam incidentes preocupantes, como assaltos durante as viagens. As autoridades destacam a importância de optar por serviços regulamentados para garantir a segurança no transporte rodoviário.

