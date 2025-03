Fla-Flu: jogadores deixam provocações de lado e adotam tom de respeito antes da final JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 15/03/2025 - 22h01 (Atualizado em 16/03/2025 - 18h00 ) twitter

No Rio de Janeiro, a expectativa é grande entre torcedores e jogadores de Flamengo e Fluminense para a final do Campeonato Carioca. Respeito e determinação são as palavras de ordem entre os jogadores. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para conquistar o título. O clássico, sempre equilibrado, teve cinco finais nos últimos seis anos, com vitórias alternadas entre os times. O Fluminense precisa vencer por dois gols ou por um para levar a decisão para os pênaltis.

