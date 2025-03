Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quarta (12) pela final do Campeonato Carioca JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 11/03/2025 - 23h36 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h44 ) twitter

No Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense começam a decidir, nesta quarta (12), o Campeonato Carioca, no Maracanã. A Federação de Futebol do Rio definiu que a segunda partida da decisão será jogada no domingo (16), também no Maracanã, com mando do Flamengo, que teve a melhor campanha do torneio. Em seis anos, esse será o quinto Fla-Flu na final do Carioca.

