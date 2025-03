Flamengo vence Fluminense no primeiro jogo da final do Carioca Equipe precisa apenas de um empate para garantir o título estadual JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 23h46 (Atualizado em 13/03/2025 - 23h46 ) twitter

Flamengo derrota Fluminense por 2 a 1 no primeiro jogo da final do Carioca

No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O lateral Wesley, convocado para a seleção brasileira, abriu o placar para o Flamengo. No segundo tempo, Juninho ampliou com um chute que desviou no zagueiro e enganou o goleiro Fábio. Keno diminuiu para o Fluminense com um gol de cabeça.

O Flamengo joga pelo empate no próximo domingo para conquistar o título carioca. Durante a partida, Freytes, do Fluminense, foi expulso após discutir com Luiz Araújo, do Flamengo.

Fora dos gramados, Paulo Henrique Ganso passará por um procedimento no coração e ficará afastado por sete dias antes de retornar aos treinos.

