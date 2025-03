Fluminense e Vasco avançam na Copa do Brasil Vasco vence Nova Iguaçu com destaque para Philippe Coutinho JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 07/03/2025 - 00h06 (Atualizado em 07/03/2025 - 00h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Copa do Brasil: Fluminense vence o Caxias por 2 a 1 e avança para a terceira fase

O Fluminense garantiu sua vaga na terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Caxias por 2 a 1. O Vasco também avançou na competição ao derrotar o Nova Iguaçu por 3 a 0 em partida realizada no estádio Nilton Santos.

No confronto entre Vasco e Nova Iguaçu, Nuno Moreira fez uma assistência para Rayan abrir o placar. Philippe Coutinho foi o destaque do jogo, marcando dois gols, um deles de pênalti, assegurando a vitória do Vasco.

Assista em vídeo - Copa do Brasil: Fluminense vence o Caxias por 2 a 1 e avança para a terceira fase

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!