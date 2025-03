FPF divulga vídeo e áudio do VAR após pênalti polêmico em Palmeiras 1 x 0 São Paulo JR na TV|Do R7 11/03/2025 - 23h35 (Atualizado em 13/03/2025 - 09h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Palmeiras venceu o São Paulo e está na final do Campeonato Paulista pela sexta vez consecutiva. O 1 a 0 que garantiu a vaga do Verdão foi marcado por polêmica. Os são paulinos acham que o árbitro errou ao marcar o pênalti de Arboleda no Vitor Roque. Já os palmeirenses acreditam que o atacante foi derrubado na área e o juiz acertou. Nesta terça (11), a Federação Paulista de Futebol divulgou o vídeo e o áudio do VAR para justificar a decisão em campo. Confira.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD