Fraudes elétricas no Brás ameaçam segurança e aumentam custos Mais de 100 ligações clandestinas foram descobertas em centro comercial de São Paulo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 23h27 (Atualizado em 01/04/2025 - 23h27 )

Ruas do Brás, em SP, têm mais de 100 ligações clandestinas de energia, famoso ‘gato’

No Brás, um dos maiores centros de comércio popular em São Paulo, foram identificadas mais de 100 ligações clandestinas de energia elétrica. Conhecida como “gato”, essa prática ilegal não só representa um crime como também aumenta significativamente o risco de incêndios e eleva os custos para comerciantes locais.

A presença de caixas de energia expostas e fiações irregulares é notável nas ruas do bairro. À noite, ambulantes utilizam essas conexões ilegais para iluminar suas barracas na feira da madrugada. De acordo com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, no ano passado, 22 pessoas morreram em acidentes relacionados a essas ligações clandestinas.

Um delegado revelou que há um esquema criminoso por trás desses furtos, onde comerciantes informais pagam para ocupar espaços públicos e utilizam energia furtada. A concessionária Enel está aguardando coordenação com autoridades locais para remover essas ligações ilegais. Enquanto isso, o custo desse furto é repassado a todos os consumidores, impactando as contas de energia elétrica da população.

