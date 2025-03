Fraudes financeiras atingem 5 em cada 10 brasileiros em 2024 Boletos falsos estão entre os golpes mais comuns; saiba como se proteger JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 23h58 (Atualizado em 18/03/2025 - 23h58 ) twitter

Cinco em cada dez brasileiros foram alvos tentativas de fraudes financeiras em 2024

Em 2024, metade dos brasileiros enfrentou tentativas de fraudes financeiras. Entre os golpes mais recorrentes está a emissão de boletos falsos, em que criminosos criam documentos que parecem legítimos para desviar pagamentos para suas contas. Ferramentas online oferecidas por bancos e empresas permitem verificar a autenticidade dos boletos ao inserir o código para confirmação.

Detalhes como os dígitos iniciais do código de barras, que identificam o banco emissor, e os dígitos finais, que indicam o valor a ser pago, são fundamentais para identificar boletos legítimos. Além disso, é crucial verificar os dados do recebedor e do pagador.

Casos como o de Lauro destacam a importância da verificação. Ele identificou um boleto falso antes do pagamento ao notar discrepâncias no nome do beneficiário. Em contraste, Cláudia pagou R$ 2.500 em um boleto falso vinculado a um plano de saúde. Além dos boletos falsos, o uso indevido de cartões de crédito lidera as tentativas de fraude, seguido por golpes via Pix. As quadrilhas estão cada vez mais especializadas, conhecendo detalhes dos fornecedores e formatos de boletos, o que exige atenção redobrada dos consumidores.

