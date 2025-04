Frente fria aumenta risco de temporais no Sul do Brasil INMET alerta para chuvas intensas em mais de mil municípios nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 23h37 (Atualizado em 01/04/2025 - 23h37 ) twitter

Confira a previsão do tempo para esta quarta (2)

Uma nova frente fria avança pela região Sul do Brasil, elevando o risco de temporais. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta para chuvas intensas em mais de mil municípios abrangendo também as regiões Sudeste e Centro-Oeste. Em Curitiba e São Paulo, o sol aparece pela manhã, mas a tarde traz possibilidade de chuva forte acompanhada de raios e ventania. Em Brasília, o sol predomina sem previsão de chuva.

No Nordeste, os maiores volumes de chuva foram registrados recentemente. Entre o litoral do Piauí, Maranhão e Amapá, a interação dos ventos dos hemisférios promete intensificar as pancadas ao longo do dia.

Para Ângulo, no Paraná, há alerta para temporais na quarta-feira com melhora nos dias seguintes. Em Valparaíso, Goiás, espera-se tempo firme até quinta-feira com pancadas previstas para sexta-feira.

