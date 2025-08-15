Funcionário de banco público preso por fraude milionária no RJ Polícia Federal investiga desvio de R$ 3 milhões em Nilópolis JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 22h32 (Atualizado em 14/08/2025 - 22h32 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Funcionário de banco público no RJ foi preso por fraude milionária.

Desvio de até R$ 3 milhões em Nilópolis, utilizando dados falsos e cartões de pessoas inexistentes.

Alexsander Santos, acusado, atuava durante o horário de trabalho, sacando benefícios indevidamente.

Polícia Federal investiga uma organização criminosa ligada a funcionários públicos e já bloqueou bens dos envolvidos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No Rio de Janeiro, um funcionário de um banco público foi preso por suspeita de fraude que teria causado prejuízos de até R$ 3 milhões. Alexsander Santos Lacerda de Oliveira é acusado de usar seu acesso ao sistema bancário para inserir dados falsos e emitir cartões em nome de pessoas inexistentes ou falecidas.

Ele teria sacado indevidamente quantias referentes a aposentadorias e FGTS na agência onde trabalhava, em Nilópolis, durante seu horário de almoço. As investigações da Polícia Federal revelam que Alexsander integra uma organização criminosa com ramificações que envolvem funcionários públicos e falsificadores.

Benefícios previdenciários fraudulentos relacionados ao caso estão ativos desde 2022. A polícia já iniciou ações para bloquear bens dos envolvidos enquanto busca identificar todos os participantes do esquema.

