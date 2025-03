Furtos de placas padrão Mercosul preocupam autoridades em São Paulo Ausência de lacre nas placas facilita crimes como assaltos e roubos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 22h01 (Atualizado em 27/03/2025 - 22h01 ) twitter

Placas de veículos com padrão do Mercosul se tornam visadas por criminosos

Em São Paulo, o furto de placas de veículos com padrão Mercosul tem chamado a atenção das autoridades. Introduzidas há cinco anos, essas placas não possuem lacre, substituído por um QR Code que armazena informações do veículo. Essa mudança tem facilitado a prática de crimes, como assaltos e roubos, através da adulteração das placas.

Um caso recente ilustra essa questão: durante as investigações do assassinato do ciclista Vitor Medrado, foi revelado que a moto usada no crime tinha a placa trocada. Isso levanta preocupações sobre a facilidade com que as placas podem ser removidas e trocadas.

Apesar das empresas fabricantes operarem sob autorização, a venda online de placas decorativas sem controle amplia o problema. A Comissão de Direitos do Trânsito da OAB em São Paulo considera a tecnologia segura, mas sugere melhorias no sistema. A proposta inclui reintroduzir o lacre juntamente com o QR Code para aumentar a segurança das placas.

Assista em vídeo - Placas de veículos com padrão do Mercosul se tornam visadas por criminosos

