Futebol carioca: Ganso volta ao Flu; Vasco e Botafogo anunciam contratações JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 27/02/2025 - 23h42 (Atualizado em 01/03/2025 - 12h14 ) twitter

A imprensa espanhola noticiou que Vitor Roque, comprado pelo Palmeiras, embarca nesta sexta (28) para o Brasil. Ele já está com os exames médicos feitos e pronto para ser anunciado oficialmente pelo clube. No Rio de Janeiro, também há boas notícias para os torcedores do Fluminense. O clube informou que o meia Paulo Henrique Ganso fez exames e foi liberado pelos médicos para voltar aos treinamentos.

