Fuvest 2026 inicia inscrições com suporte emocional pioneiro
Candidatos ao vestibular da USP terão apoio psicológico inédito
As inscrições para a Fuvest 2026, exame de admissão da Universidade de São Paulo, já começaram e vão até 7 de outubro. Este ano, um programa inovador de apoio psicológico está disponível pela primeira vez para ajudar os candidatos na preparação para as provas.
O suporte emocional é oferecido por psicólogos da USP através de conversas virtuais, com até 10 mil vagas disponíveis. As discussões abordarão questões emocionais e estratégias para melhorar a concentração durante o exame. Para participar, os candidatos devem acessar a área do candidato e agendar na aba “Fuvest Escuta”. Cerca de 100 psicólogos estarão envolvidos, cada um conduzindo em média 10 rodas de conversa.
Este apoio visa ajudar os candidatos a lidar melhor com a ansiedade e o estresse do processo seletivo.
