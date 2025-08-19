Logo R7.com
Fuvest 2026 inicia inscrições com suporte emocional pioneiro

Candidatos ao vestibular da USP terão apoio psicológico inédito

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Início das inscrições para a Fuvest 2026 até 7 de outubro.
  • Programa pioneiro de apoio psicológico disponível para candidatos.
  • Suporte emocional por psicólogos da USP através de conversas virtuais.
  • Apoio visa ajudar a lidar com ansiedade e estresse durante a preparação.

 

As inscrições para a Fuvest 2026, exame de admissão da Universidade de São Paulo, já começaram e vão até 7 de outubro. Este ano, um programa inovador de apoio psicológico está disponível pela primeira vez para ajudar os candidatos na preparação para as provas.

O suporte emocional é oferecido por psicólogos da USP através de conversas virtuais, com até 10 mil vagas disponíveis. As discussões abordarão questões emocionais e estratégias para melhorar a concentração durante o exame. Para participar, os candidatos devem acessar a área do candidato e agendar na aba “Fuvest Escuta”. Cerca de 100 psicólogos estarão envolvidos, cada um conduzindo em média 10 rodas de conversa.

Este apoio visa ajudar os candidatos a lidar melhor com a ansiedade e o estresse do processo seletivo.

Quais são as datas das inscrições para a Fuvest 2026?

As inscrições para a Fuvest 2026 começam agora e vão até 7 de outubro.


Qual a novidade para os candidatos da Fuvest 2026 em relação ao apoio psicológico?

Este ano, a Fuvest oferece pela primeira vez um programa de apoio psicológico para auxiliar os candidatos na preparação para as provas.

Como funciona o suporte emocional disponível para os candidatos?

O suporte emocional é fornecido por psicólogos da USP através de conversas virtuais, com até 10 mil vagas disponíveis, abordando questões emocionais e estratégias para melhorar a concentração.


Qual o objetivo do programa de apoio psicológico da Fuvest?

O objetivo do programa é ajudar os candidatos a lidar melhor com a ansiedade e o estresse associados ao processo seletivo.

Últimas


