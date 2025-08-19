Fuvest 2026 inicia inscrições com suporte emocional pioneiro Candidatos ao vestibular da USP terão apoio psicológico inédito JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 01h53 (Atualizado em 19/08/2025 - 01h53 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Início das inscrições para a Fuvest 2026 até 7 de outubro.

Programa pioneiro de apoio psicológico disponível para candidatos.

Suporte emocional por psicólogos da USP através de conversas virtuais.

Apoio visa ajudar a lidar com ansiedade e estresse durante a preparação.

As inscrições para a Fuvest 2026, exame de admissão da Universidade de São Paulo, já começaram e vão até 7 de outubro. Este ano, um programa inovador de apoio psicológico está disponível pela primeira vez para ajudar os candidatos na preparação para as provas.

O suporte emocional é oferecido por psicólogos da USP através de conversas virtuais, com até 10 mil vagas disponíveis. As discussões abordarão questões emocionais e estratégias para melhorar a concentração durante o exame. Para participar, os candidatos devem acessar a área do candidato e agendar na aba “Fuvest Escuta”. Cerca de 100 psicólogos estarão envolvidos, cada um conduzindo em média 10 rodas de conversa.

Este apoio visa ajudar os candidatos a lidar melhor com a ansiedade e o estresse do processo seletivo.

Quais são as datas das inscrições para a Fuvest 2026?

As inscrições para a Fuvest 2026 começam agora e vão até 7 de outubro.

‌



Qual a novidade para os candidatos da Fuvest 2026 em relação ao apoio psicológico?

Este ano, a Fuvest oferece pela primeira vez um programa de apoio psicológico para auxiliar os candidatos na preparação para as provas.

Como funciona o suporte emocional disponível para os candidatos?

O suporte emocional é fornecido por psicólogos da USP através de conversas virtuais, com até 10 mil vagas disponíveis, abordando questões emocionais e estratégias para melhorar a concentração.

‌



Qual o objetivo do programa de apoio psicológico da Fuvest?

O objetivo do programa é ajudar os candidatos a lidar melhor com a ansiedade e o estresse associados ao processo seletivo.

‌



