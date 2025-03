Fux homologa acordo entre Janones e PGR que impedirá o deputado de ser processado por rachadinha JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/03/2025 - 22h29 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h09 ) twitter

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, homologou um acordo entre o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, e a Procuradoria-geral da República, que impede o parlamentar de ser processado pelo crime de rachadinha. Em troca, o parlamentar admitiu a prática irregular e vai devolver R$ 131 mil à Câmara. Ele também vai pagar uma multa de R$ 26 mil. Janones foi investigado por supostamente ter cobrado parte do salário de servidores do gabinete para custear despesas de campanha.

