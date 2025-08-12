Garimpeiros ilegais usam estradas de terra como pistas em Roraima Criminosos adaptam rotas vicinais para transporte ilegal de ouro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 22h54 (Atualizado em 11/08/2025 - 22h54 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Garimpeiros ilegais em Roraima usam estradas de terra como pistas de pouso para aviões que transportam ouro.

Após a destruição de pistas clandestinas, criminosos controlam as rotas, dificultando a fiscalização.

59 pistas ilegais foram destruídas e mais de 138 quilos de ouro foram apreendidos desde o início das ações governamentais.

Garimpeiros marcam pontos para pouso com tinta amarela e se escondem na mata quando abordados pela fiscalização.

Em Roraima, garimpeiros ilegais estão utilizando estradas de terra como pistas de pouso para aviões que transportam ouro, desafiando a fiscalização. Após a destruição de pistas clandestinas pelo governo em março de 2024, essas rotas passaram a ser controladas pelos criminosos, complicando as operações de combate.

As estradas públicas não pavimentadas, conhecidas como vicinais, são usadas para pouso e decolagem de aeronaves sem autorização. Essas vias conectam áreas rurais a rodovias principais e são essenciais para escoamento agrícola e transporte local. Desde o início das ações governamentais, foram destruídas 59 pistas ilegais e apreendidos mais de 138 quilos de ouro.

Os garimpeiros marcam trechos adequados para pouso nas vicinais com tinta amarela e monitoram as estradas de pontos estratégicos. Quando abordados pela fiscalização, eles se escondem na mata. As operações enfrentam desafios devido à vasta rede de estradas vicinais que oferecem múltiplas rotas de fuga para os criminosos.

Como os garimpeiros ilegais estão operando em Roraima?

Garimpeiros ilegais em Roraima estão utilizando estradas de terra como pistas de pouso para aviões que transportam ouro, adaptando rotas vicinais para suas atividades criminosas.

Qual foi a resposta do governo às práticas ilegais de garimpo?

Em março de 2024, o governo destruiu 59 pistas clandestinas e apreendeu mais de 138 quilos de ouro, intensificando as ações de fiscalização.

Como os garimpeiros identificam trechos para pouso nas estradas vicinais?

Os garimpeiros marcam os trechos adequados para pouso nas vicinais com tinta amarela e monitoram as estradas de pontos estratégicos.

Quais são os desafios enfrentados pelas operações de combate ao garimpo ilegal?

As operações enfrentam desafios devido à vasta rede de estradas vicinais que fornecem múltiplas rotas de fuga para os criminosos, dificultando a fiscalização.

