Garimpeiros ilegais usam estradas de terra como pistas em Roraima
Criminosos adaptam rotas vicinais para transporte ilegal de ouro
Em Roraima, garimpeiros ilegais estão utilizando estradas de terra como pistas de pouso para aviões que transportam ouro, desafiando a fiscalização. Após a destruição de pistas clandestinas pelo governo em março de 2024, essas rotas passaram a ser controladas pelos criminosos, complicando as operações de combate.
As estradas públicas não pavimentadas, conhecidas como vicinais, são usadas para pouso e decolagem de aeronaves sem autorização. Essas vias conectam áreas rurais a rodovias principais e são essenciais para escoamento agrícola e transporte local. Desde o início das ações governamentais, foram destruídas 59 pistas ilegais e apreendidos mais de 138 quilos de ouro.
Os garimpeiros marcam trechos adequados para pouso nas vicinais com tinta amarela e monitoram as estradas de pontos estratégicos. Quando abordados pela fiscalização, eles se escondem na mata. As operações enfrentam desafios devido à vasta rede de estradas vicinais que oferecem múltiplas rotas de fuga para os criminosos.
