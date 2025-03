Garoto de 13 anos morre em acidente de ônibus na via Dutra, e 25 pessoas ficam feridas JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/03/2025 - 18h20 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h16 ) twitter

Um adolescente morreu e outras 25 pessoas ficaram feridas em um acidente de ônibus na rodovia Presidente Dutra, no interior de São Paulo. O ônibus saiu do Rio de Janeiro com destino a São Paulo. O veículo, com 45 pessoas, tombou ao sair do acostamento e caiu em uma ribanceira, na altura de Pindamonhangaba. Levy Gabriel Cardoso, de 13 anos, morreu com o impacto da queda de sete metros. Veja também nesta edição do JR 24 Horas: Brasil e União Europeia assinam acordo de cooperação policial na Bélgica.

