Garoto de 7 anos supera câncer raro no olho e homenageia Santos em prótese ocular Anthony exibe brasão do time do coração em sua nova prótese ocular JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 00h24 (Atualizado em 20/03/2025 - 00h24 )

Torcedor mirim do Santos vence câncer raro no olho e exibe paixão pelo time em prótese personalizada

Anthony, um garoto de 7 anos, superou um câncer raro no olho e agora demonstra sua paixão pelo Santos de uma forma única. Ele recebeu uma prótese ocular personalizada com o brasão do clube, emocionando a todos ao se ver no espelho pela primeira vez com a novidade.

A luta de Anthony contra o câncer começou aos três anos, quando foi diagnosticado com retinoblastoma, uma doença rara que afeta a retina. Após 27 sessões de quimioterapia, a remoção do globo ocular foi necessária. A nova prótese, que exibe o brasão do Santos, foi um sonho realizado para o menino.

Além da nova prótese, Anthony viveu momentos especiais ao ser convidado pelo Santos para viajar com o time. Durante a experiência, ele recebeu presentes, tirou fotos e conheceu seus ídolos, incluindo o famoso jogador Neymar.

