Geada surpreende São Joaquim no último dia de verão Temperaturas caem abaixo de 4°C e cobrem campos com gelo na serra catarinense JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 21h59 (Atualizado em 19/03/2025 - 21h59 )

Cidade na serra catarinense registra geada no último dia do verão

A cidade de São Joaquim, localizada na serra catarinense, registrou uma geada no último dia do verão. As temperaturas caíram abaixo de 4°C, cobrindo os campos com uma fina camada de gelo. Esta foi a segunda ocorrência de geada no ano de 2025; a primeira aconteceu no domingo, dia 16. Na manhã desta quarta-feira, a temperatura mínima atingiu 3,83°C. O fenômeno é causado pelo congelamento do orvalho. O outono começa oficialmente nesta quinta-feira.

