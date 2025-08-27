Gêmeas siamesas passam por separação em Ribeirão Preto (SP)
Helena e Eloisa iniciam série de cirurgias no Hospital das Clínicas
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Gêmeas siamesas de um ano e sete meses, Helena e Eloisa, passaram pela primeira de cinco cirurgias de separação no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, São Paulo. Unidas pela cabeça, as irmãs foram submetidas a um procedimento de oito horas com a participação de mais de 50 profissionais de saúde.
Após a cirurgia, as meninas estão internadas na UTI, respirando sem ajuda de aparelhos e se preparando para serem transferidas para o quarto na próxima semana. A abordagem gradual é necessária devido aos riscos associados a uma separação única.
Este é o terceiro caso desse tipo no hospital. Casos anteriores incluem as irmãs Maria Isadora e Maria Isabelli em 2018 e Alana e Mariá nos anos seguintes. Os pais das gêmeas estavam apreensivos antes da cirurgia, mas agora compartilham a alegria dos médicos com a recuperação positiva das filhas.
Perguntas e Respostas
Quais são os nomes das gêmeas siamesas que passaram pela cirurgia no Hospital das Clínicas?
As gêmeas siamesas que passaram pela cirurgia são Helena e Eloisa.
Qual a duração e a complexidade do procedimento realizado?
O procedimento de separação durou oito horas e contou com a participação de mais de 50 profissionais de saúde.
Como está o estado de saúde das gêmeas após a cirurgia?
Após a cirurgia, as meninas estão internadas na UTI, respirando sem ajuda de aparelhos, e se preparando para serem transferidas para o quarto na próxima semana.
Este é o primeiro caso de gêmeas siamesas no Hospital das Clínicas?
Não, este é o terceiro caso de gêmeas siamesas no hospital, com casos anteriores ocorrendo em 2018 e nos anos seguintes.
Assista ao vídeo - Gêmeas siamesas passam por cirurgia de separação em Ribeirão Preto (SP)
Veja também
As áreas de instabilidade se afastam um pouco mais da região Sul e o risco para temporais diminui
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!