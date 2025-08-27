Gêmeas siamesas passam por separação em Ribeirão Preto (SP) Helena e Eloisa iniciam série de cirurgias no Hospital das Clínicas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 22h14 (Atualizado em 26/08/2025 - 22h14 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gêmeas siamesas Helena e Eloisa passaram pela primeira cirurgia de separação no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

A cirurgia durou oito horas e envolveu mais de 50 profissionais de saúde.

As meninas estão internadas na UTI, respirando sem auxílio de aparelhos e se preparando para transferência ao quarto.

Este é o terceiro caso de separação de gêmeas siamesas tratado no hospital, com pais agora aliviados com a recuperação das filhas.

Gêmeas siamesas passam por cirurgia de separação em Ribeirão Preto (SP)

Gêmeas siamesas de um ano e sete meses, Helena e Eloisa, passaram pela primeira de cinco cirurgias de separação no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, São Paulo. Unidas pela cabeça, as irmãs foram submetidas a um procedimento de oito horas com a participação de mais de 50 profissionais de saúde.

Após a cirurgia, as meninas estão internadas na UTI, respirando sem ajuda de aparelhos e se preparando para serem transferidas para o quarto na próxima semana. A abordagem gradual é necessária devido aos riscos associados a uma separação única.

Este é o terceiro caso desse tipo no hospital. Casos anteriores incluem as irmãs Maria Isadora e Maria Isabelli em 2018 e Alana e Mariá nos anos seguintes. Os pais das gêmeas estavam apreensivos antes da cirurgia, mas agora compartilham a alegria dos médicos com a recuperação positiva das filhas.

Perguntas e Respostas

Quais são os nomes das gêmeas siamesas que passaram pela cirurgia no Hospital das Clínicas?

‌



As gêmeas siamesas que passaram pela cirurgia são Helena e Eloisa.

Qual a duração e a complexidade do procedimento realizado?

‌



O procedimento de separação durou oito horas e contou com a participação de mais de 50 profissionais de saúde.

Como está o estado de saúde das gêmeas após a cirurgia?

‌



Após a cirurgia, as meninas estão internadas na UTI, respirando sem ajuda de aparelhos, e se preparando para serem transferidas para o quarto na próxima semana.

Este é o primeiro caso de gêmeas siamesas no Hospital das Clínicas?

Não, este é o terceiro caso de gêmeas siamesas no hospital, com casos anteriores ocorrendo em 2018 e nos anos seguintes.

Gêmeas siamesas passam por cirurgia de separação em Ribeirão Preto (SP)

