Gilmar Mendes diverge e vota pela liberdade de Robinho no STF

O Supremo Tribunal Federal está analisando a manutenção da prisão de Robinho, com dois votos a favor da detenção e um pela soltura. Gilmar Mendes divergiu dos colegas, votando pela liberdade do ex-jogador. Luiz Fux e Alexandre de Moraes optaram por manter a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que autorizou a execução da sentença no Brasil.
A defesa de Robinho argumenta que a legislação de migração de 2017 não pode ser aplicada retroativamente. O ex-jogador foi condenado na Itália em 2017 por estupro coletivo de uma jovem albanesa em 2013, quando atuava pelo Milan. Atualmente, ele está preso em Tremembé, São Paulo, cumprindo uma pena de nove anos. Robinho nega as acusações.