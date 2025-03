Ginasta Rebeca Andrade é indicada para o Prêmio Laureus, o Oscar do esporte JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 03/03/2025 - 21h39 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A ginasta Rebeca Andrade foi indicada para o Prêmio Laureus, o ‘Oscar do esporte’. Os finalistas foram divulgados nesta segunda (3). Campeã olímpica, Rebeca vai concorrer na categoria retorno do ano. A indicação veio depois da ginasta superar três graves lesões no joelho direito. Em Paris, Rebeca conquistou três medalhas individuais, incluindo o ouro olímpico. A cerimônia do ‘Oscar do esporte’ será no dia 21 de abril, em Madri, na Espanha.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD