Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Governadores exigem ações do governo federal sobre tarifaço

Reunião em Brasília contou com a presença de dez governadores

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Em Brasília, dez governadores se reuniram para discutir o tarifaço. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, cobrou ações concretas do governo federal. Ele destacou a necessidade de negociações eficazes com prazos e medidas claras para melhorar a relação com os Estados Unidos.

Veja também


Um avião tinha autorização para decolar, quando a torre de controle percebeu a aproximação de outra aeronave

JR na TV playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.